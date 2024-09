Starship Troopers: Continuum annoncé avec une sortie en octobre, un collector pour Extermination

Un Starship Troopers en VR

En plus de l’épisode Extermination qui arrivera le 11 octobre, on vient d’apprendre l’existence de Starship Troopers: Continuum. Né d’une collaboration entre XR Games et Sony Pictures Virutal Reality, ce nouveau projet va nous permettre de retrouver Casper Van Dien qui reprend son rôle du légendaire Johny Rico. Situé 25 ans après la bataille de Klendathu, on sera envoyé sur la planète Janus-4 qui semble regorger de secrets.

A nous de contrôler et d’améliorer nos soldats pour faire face à ces bestioles extraterrestres avec la possibilité de jouer en ligne jusqu’à 3 personnes. Au programme, des bêbêtes connues et de nouvelles, une vingtaine d’armes, quelques combats de boss contre les Tankers et les Plasmas, et d’autres situations qui devraient sentir bon la série Starship Troopers. Reste à voir maintenant si l’on a une expérience pas trop courte et qui rend bien une fois le casque sur la tête.

L’attente ne sera pas bien longue puisque Starship Troopers: Continuum sera disponible le 17 octobre sur Meta Quest 3 puis le 31 octobre sur PlayStation VR 2.

Un collector pour Starship Troopers: Extermination

Profitons-en pour revenir sur une actualité tombée quelques jours plus tôt : l’autre jeu Starship Troopers attendu pour la mi-octobre a dévoilé une édition collector en collaboration avec Limited Run Games. Déjà disponible en précommande sur leur boutique officielle, celle-ci regroupe divers bonus physiques pour 149.99$. Voici le contenu :

Le jeu en physique (sauf PC qui sera sous la forme d’un code Steam)

Une boîte collector avec une nouvelle œuvre d’art de PETROL

Une figurine d’Arachnide (200mm x 319mm x 276mm)

Un drapeau de la Fédération

Un certificat d’authenticité

Dautocollants

Un écusson brodé

Une épingle en métal

Un tatouage éphémère

Deux affiches recto verso

Quatre illustrations

Starship Troopers: Extermination sera disponible le 11 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Rappelons que ce jeu est déjà disponible en early access sur Steam et sortira ici en 1.0, en plus de débouler sur consoles. Il s’agit d’un shooter coopératif jouable jusqu’à 16 personnes en ligne où l’objectif est d’aller poutrer les Arachnides, de grosses bestioles qui ne nous veulent pas du bien.