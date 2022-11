MultiVersus : La saison 2 est lancée et ajoutera prochainement Marvin le Martien

Même si le jeu a connu pas mal de retards dans son planning, surtout au travers de sa saison 1, MultiVersus semble être sur une bonne lancée. La saison 2 du titre est même déjà là, histoire de nous présenter toujours plus de contenu et pour grossir un peu son roster. Après Black Adam, on découvre maintenant qui sera le prochain personnage ajouté à MultiVersus, et celui n’est autre que Marvin le Martin, célèbre figure des Looney Tunes.

Game of Thrones sera aussi à l’honneur

Player First Games confirme que Marvin le Martien arrivera prochainement dans MultiVersus, mais le studio n’est pas encore prêt à nous donner une date pour ce personnage. Avec tous les retards accumulés sur la première saison, on comprend pourquoi. Cette saison 2 sera aussi l’occasion de découvrir une nouvelle arène qui sera à l’image de la série Game of Thrones.

La saison 2 apporte déjà son lot de changements avec un nouveau Battle Pass, des nerfs et des buffs pour certains personnages et des nouveaux costumes (comme Samurai Batman ou Tom & Jerry façon Sherlock Holmes). Le patch note complet est disponible sur le site officiel.

MultiVersus est toujours disponible en bêta ouverte sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu pour en savoir plus.