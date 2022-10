Black Adam vient changer la hiérarchie du pouvoir dans MultiVersus

Teasé depuis un moment, le personnage de Black Adam a pris son temps avant de pointer le bout de sa cape dans MultiVersus. Nul doute que Warner Bros Games a voulu attendre le bon moment et profiter du film consacré au personnage (actuellement au cinéma) pour donner un peu plus de visibilité à cette nouvelle arrivée. L’attente est désormais terminé, puisque Player First Games confirme l’arrivée de l’Homme en Noir dans le jeu avec deux vidéos de gameplay.

On attend le skin de The Rock

Le patch 1.05 est donc là est à pour but de nous présenter Black Adam, un tout nouveau personnage jouable de classe Cogneur. Un skin représentant son apparence classique dans les comics est aussi de la partie, en échange de 800 Gleamium. On découvre ici son gameplay qui sera basé sur des frappes puissantes et, forcément, des jets d’éclairs.

Comme précisé sur le patch note, cette mise à jour apporte également un mode Arcade en mode alpha avec plusieurs niveaux de difficulté. On nous promet donc que des ajouts sont à venir pour ce mode.

MultiVersus est toujours disponible en bêta ouverte sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu pour en savoir plus.