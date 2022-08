Multiversus : Personnages, gameplay, 2v2, free-to-play… Tout savoir en vidéo sur le Smash-like

C’est visiblement le jeu qui fait sensation ces derniers jours. Multiversus est maintenant disponible en bêta pour le public, et il est déjà l’un des jeux les plus populaires de cet été, grâce à son combo gagnant entre une formule free-to-play, des personnages très populaires, et un gameplay à la Smash Bros. Si vous êtes passés à côté du titre, nous vous avons compilé toutes les informations sur Multiversus avec nos propres impressions, pour tout savoir sur le jeu en quelques minutes.

Multiversus est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide dédié au jeu avec par exemple nos conseils pour bien débuter ou comment farmer les pièces d’or.