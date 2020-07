Mortal Shell : Tout savoir sur le souls-like ambitieux en vidéo

Annoncé en avril dernier, Mortal Shell fait grimper petit à petit l’excitation. Présenté comme un Souls-like, qui ne cache pas ses inspirations, le titre est un action RPG qui nous permettra de nous confronter à diverses créatures. On pourra notamment endosser des Shell, qui proviennent d’anciens guerriers, qui apporteront diverses capacités.

Une bêta fermée ouvre ses portes ce 3 juillet et se terminera le 10 juillet. Idéal pour faire le point sur le titre. On vous résume toutes les informations à savoir sur ce Mortal Shell après y avoir joué, en vous rappelant qu’il arrivera plus tard dans l’année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.