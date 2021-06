Le MMO New World sera à nouveau présenté aujourd’hui à 17 heures

Maintenant que sa sortie à la fin de l’été est plus ou moins fixée, le MMO d’Amazon Games, New World, peut enfin nous en dire un peu plus sur son monde et ses mécaniques. Et histoire de faire les choses bien, il aura droit à son propre segment pour le Summer Game Fest avec une présentation qui aura lieu aujourd’hui.

Le MMO nous donne rendez-vous

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce New World, il faudra donc être présent sur YouTube dès aujourd’hui à 17 heures, avec une présentation « Deep Dive » sur le jeu.

On ne sait pas vraiment à quoi s’attendre si ce n’est qu’on devrait logiquement apercevoir du gameplay tout en découvrant plus de détails sur le monde et sur les caractéristiques du titres.

En attendant, vous pouvez toujours consulter notre dernier aperçu en date, qui revient sur l’une des premières instances du jeu. New World sera disponible sur PC dès le 31 août prochain.