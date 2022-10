Genshin Impact : En deux ans, le jeu a généré plus de 3,7 milliards de dollars, rien que sur mobile

Genshin Impact vient tout juste de souffler sa deuxième bougie et est récemment entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée de la région de Sumeru. Le jeu continue de multiplier l’arrivée de nouveaux contenus, avec des zones inédites, des personnages en plus et tout un tas d’activités pour nous occuper entre deux mises à jour. Deux ans après son lancement, le titre est plus populaire que jamais, au point d’être le jeu qui fait le plus parler de lui sur Twitter. Ce qui se ressent naturellement dans les gains engrangés par ce mastodonte.

Le roi des gachas

Pour les deux ans du jeu, le site Sensor Tower a fait le point sur les revenus générés par le gacha. En seulement deux ans d’existence, Genshin Impact a généré près de 3,7 milliards de dollars, rien qu’en comptant les revenus sur les plateformes mobiles. Autant dire que la barre des 4 milliards doit largement être dépassée, si l’on prend en compte les versions PC et PlayStation du jeu.

La performance est remarquable, bien que le titre ne soit « que » le troisième jeu mobile le plus rentable sur ces dernières années. Devant lui, on retrouve PUBG Mobile avec 4,9 milliard, puis Honor of Kings en première position avec 5,5 milliards de dollars. Si l’on prend en compte les revenus hors de la Chine, Genshin Impact se positionne à la deuxième place avec 2,5 milliards de dollars estimés, tout juste derrière Roblox. Dans tous les cas de figure, Genshin Impact reste le leader mondial du gacha.

C’est bien évidemment la Chine qui est le marché majeur pour le jeu avec 33% des revenus totaux générés sur ce territoire. Le Japon est deuxième, et les Etats-Unis complètent le podium. Un succès qui ne va pas s’arrêter avant moment, puisque malgré une baisse par rapport à l’année 2021, le jeu a réussi à amasser 414 millions de dollars rien que sur le deuxième trimestre de l’année 2022. De quoi faire des jaloux.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.