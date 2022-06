Microsoft : Au moins 5 jeux exclusifs des Xbox Game Studios devraient sortir avant l’été 2023

On sait que Microsoft a beaucoup de projets de en développement à l’heure actuelle, sachant que certains d’entre eux ont sans doute été annoncés trop tôt, puisqu’ils n’ont pas donné de nouvelles depuis longtemps. Le Xbox-Bethesda Showcase de ce dimanche devrait être l’occasion d’en revoir quelques-uns, même si visiblement, il ne faudra pas compter sur la présence de Fable ou de Perfect Dark. Toujours est-il que pour cette année fiscale, Microsoft a prévu de sortir au moins 5 jeux de ses Xbox Game Studios, comme le constructeur l’annonce à la presse.

Les 12 prochains mois se précisent chez Xbox

Windows Central a relayé cette déclaration de la part du géant américain qui indique que durant la prochaine année fiscale, qui s’écoule du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, au moins cinq titres exclusifs Xbox sont amenés à sortir :

« Lors du dernier exercice fiscal, nous avons lancé 5 nouveaux jeux sur console, PC et cloud. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ou dépasser ce montant au cours du prochain exercice. »

Les 5 jeux sortis durant cette année fiscale regroupent Forza Horizon 5, Halo Infinite, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator et Age of Empire IV. Notons aussi qu’il est possible que Microsoft parvienne à sortir plus de jeux qu’espéré, mais il est encore trop tôt pour le prévoir.

Quels jeux Xbox peut-on attendre avant l’été 2023 ?

Naturellement, deux candidats entrent forcément dans ce créneau-là puisqu’ils sont déjà annoncés pour la première partie de l’année 2023, à savoir Starfield et Redfall. Si on est évidemment pas à l’abri d’un nouveau report, on imagine que ces deux titres pourraient sortir avant l’été prochain.

Pour les autres jeux, c’est un peu plus difficile à prévoir. On suppose que l’on en saura plus dès ce dimanche, mais si on veut vraiment jouer au jeu des spéculations, on pourrait parier sur le RPG d’Obsidian, Avowed, qui devrait se remontrer prochainement, et pourquoi pas sur Forza Motorsport 8.

Rendez-vous ce dimanche pour en apprendre plus sur le futur catalogue de Xbox.