Microids va développer un jeu tiré du parc du Puy du Fou

On pensait que Microids se limitait aux adaptations de licences cultes de la BD ou des jeux TV populaires, mais visiblement, l’éditeur français souhaite aller encore plus loin dans le domaine de l’adaptation. On apprend aujourd’hui qu’un jeu tiré du parc du Puy du Fou est en développement, rien que ça.

Peu de détails sur cette collaboration

Microids et le Puy du Fou nous annoncent cela sans pour autant nous montrer une quelconque image, mais on sait que le jeu est en développement sur PC et sur « l’ensemble des consoles » pour une sortie prévue en 2022.

On ne sait pas encore à quoi va ressembler le jeu, même si l’hypothèse d’un party-game semble être la plus probable, étant donné que Microids met l’accent sur une expérience à partager en famille. Ce premier jeu devrait adapter trois univers du parc à savoir Les Vikings, Le Signe du Triomphe et Le Secret de la Lance.

Voici ce que Stéphane Longeard, CEO de Microids, déclare à propos de cette collaboration :

« Nous sommes heureux de la confiance que nous témoignent les équipes du Puy du Fou pour adapter en jeu vidéo les différents univers du célèbre parc. Avec Microids, nous avons à cœur de proposer des jeux vidéo en collaboration avec des acteurs majeurs du divertissement. Nous avons hâte de dévoiler les premières images du jeu aux fans du Puy du Fou. »

On attend maintenant des informations plus concrètes sur le jeu, et surtout des premières images.