Metal Mutation dévoile sa date de sortie et sera édité par Microids Indie

Microids ne s’occupe pas seulement d’adapter les aventures des Gaulois les plus célèbres du monde ou d’autres BD très populaires, puisque l’éditeur français possède également un label indépendant qui a été créé pour mettre en valeur des productions plus modestes, Microids Indie. Comme pour Metal Mutation, un titre qui fait aujourd’hui parler de lui avec un teaser et une date de sortie fixée pour le pire mois de l’année prochaine.

Un roguelike de plus pour 2023

Metal Mutation se présente comme un roguelike/dungeon crawler qui prend place dans un univers teinté de cyberpunk, où l’on incarne un cyborg accompagné d’un intelligence artificielle qui doit sauver la population d’une mutation métallique (d’où le nom du jeu) qui se repend à travers le peuple. En plus de l’aventure solo, le jeu proposera aussi un mode coop en ligne jouable jusqu’à quatre où l’on pourra affronter des hordes d’ennemis.

Malheureusement pour le jeu, le studio a probablement choisi le pire moment pour sortir son titre, puisque Metal Mutation sera disponible le 23 février 2023 sur PC (via Steam). Soit pendant un mois très chargé en sorties, avec des AAA qui risquent de lui faire pas mal d’ombre. Gageons que les intéressés se pencheront quand même sur son cas.