Saint-Valentin : Les couples marquants dans les jeux vidéo de 2020

La Saint-Valentin est enfin là et l’amour flotte partout autour de nous, tandis que tous les couples baignent dans la guimauve pendant ce jour si particulier. Mais puisque l’on est sur un site traitant du jeu vidéo, autant parler des couples que l’on a pu rencontrer manette en main, et afin de ne pas tomber dans le cliché Tidus/Yuna de Final Fantasy X ou Elena/Nathan de la série Uncharted, parlons des couples que l’on a découvert, ou redécouvert en 2020.

On ne traitera donc que des couples issus de jeux sortis en 2020, qu’ils soient totalement inédits ou des remasters/remakes. Il s’agit bien entendu d’une liste non-exhaustive, qui vous donnera peut-être envie de découvrir certains titres. Cet article peut contenir de très légers spoilers.

Yu et Kay – Haven

Jeu : Haven

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Ecartons l’évidence d’emblée, le couple formée par Yu et Kay est sans aucun doute le plus emblématique de l’année passée. Il ne pouvait en être autrement puisque Haven se concentre avant tout sur la relation entre les deux amoureux, perdus sur une planète inconnue après s’être échappés de leur propre planète pour vivre leur amour en paix.

On s’attache vite aux deux personnages dans la mesure où on l’on assiste à des scènes du quotidien entre Yu et Kay, qui nous rappellent des moments que l’on peut nous même vivre, même sans l’enrobage science-fiction. Les deux nous font rire, nous font nous émouvoir, et l’on suit avec grand intérêt le développement de leur couple, qui se renforce tout au long de l’aventure. Bref, un couple adorable, que l’on peut en plus découvrir à deux joueurs histoire de passer une bonne Saint-Valentin à jouer ensemble.

Florence et Krish – Florence

Jeu : Florence

Plateformes : PC, iOS, Switch

Bon on l’avoue, on triche un peu ici, puisque Florence n’est pas sorti en 2020. Mais le titre de Annapurna Interactive s’est offert une sortie sur Switch l’année dernière, et étant donné la qualité de ce dernier, ça serait bien dommage de ne pas faire une petite exception.

Florence nous raconte aussi la vie d’un couple, comme Haven. Enfin pas tout à fait comme Haven, puisque l’on écarte tout le côté science-fiction ici pour se concentrer sur notre époque, et on plonge davantage dans l’intimité du couple formé par Florence et Krish. A travers le récit, certes court mais poignant, on prend plaisir à découvrir ces personnages à travers leur quotidien. Si vous cherchez une jolie histoire à découvrir et que vous avez peu de temps pour jouer, foncez sur Florence, qui ne vous occupera que quelques minutes mais à un bas prix.

Zagreus et Thanatos – Hades

Jeu : Hades

Plateformes : PC, Switch

Même si l’on met ici en avant Zagreus et Thanatos, on oublie pas pour autant Dusa et surtout Meg, mais c’est bien le couple formé par le fils d’Hades et l’incarnation de la Mort qui a remporté le plus de suffrages sur les réseaux sociaux, avec une myriade de fanarts sur les deux hommes.

Il faut dire que cette relation de « je t’aime, moi non plus » est assez intéressante à suivre dans Hades, même si elle n’est pas vraiment au cœur de l’intrigue. Voir Thanatos s’inquiéter pour Zagreus suite à ses multiples tentatives d’évasions, tout en recherchant un bras de fer constant, a passionné de nombreux joueurs et joueuses, ce qui en fait le couple le plus populaire du titre. Et puis, un peu d’amour dans toute cette violence et dans toute cette peine rencontrée par Zag, ça fait du bien.

Ellie et Dina – The Last of Us Part II

La relation entre Ellie et Riley avait déjà marqué de nombreuses personnes lors de la sortie du DLC du premier jeu Left Behind, mais celle entre Ellie et Dina est nettement plus développée grâce à The Last of Us Part II. Le couple formé entre les deux héroïnes est même l’un des enjeux principaux de l’intrigue, en questionnant sans cesse Ellie sur un choix à effectuer entre sa quête et la vie qu’elle peut avoir avec Dina.

Le fait que Dina soit un personnage très attachant rend aussi ce couple marquant. On ne dévoilera bien entendu pas les scènes frappantes qui surviennent dans le jeu et qui concernent Ellie et Dina, mais l’amour entre les deux personnages permet d’apporter un peu de douceur à cette aventure très, très viscérale et extrêmement violente.

Marie et Doomguy – Animal Crossing/Doom Eternal

Comment ça, on triche encore ? Bon, d’accord, vous ne vous attendiez peut-être pas à voir ces deux personnages dans cette sélection. Après tout, personne ne s’attendait à voir les deux autant interagir l’un avec l’autre, et c’est en cela qu’il a marqué cette année.

Tout a commencé sur les réseaux sociaux, où les deux personnages se sont fait du pied durant quelques semaines. Animal Crossing New Horizons et Doom Eternal sortaient tous les deux dans la même période, et sont des jeux diamétralement opposés, mais cela n’a pas empêché Nintendo et Bethesda de mettre en avant à la fois le Doomguy, et à la fois Marie.

S’en sont suivis de nombreux artworks de fans qui réunissent les deux personnages de façon hilarante et mignonne, comme dans cette vidéo de The Chalkeaters, dont est tirée l’image ci-dessus. Ils ne partagent peut-être pas le même univers, mais il y a bien de l’amour entre eux !

Et bien d’autres !

N’oublions pas non plus d’autres couples qui ont marqué l’année, comme V (femme) et Judith de Cyberpunk 2077, notamment grâce à la popularité de cette dernière, ou encore Cloud et Tifa dans Final Fantasy VII Remake. Oui, Tifa et pas Aerith, désolé (il faut dire que le remake multiplie les scènes intimes entre Cloud et Tifa).

On aurait également pu citer Joker et Kasumi, nouvelle relation apportée la version Royal de Persona 5, mais puisque l’on est team Makoto à la rédac’, on évitera.

Et vous, quels sont les couples qui vous ont marqué durant cette année 2020 ? N’hésitez pas à commenter pour nous dire quelles ont été les meilleures romances de l’année passée, le tout avec amour (et un peu de mauvaise foi, comme nous). N’oubliez pas non plus de consulter notre article sur les meilleurs jeux coop du moment à faire à plusieurs, afin de savoir à quoi jouer en couple ou entre amis.