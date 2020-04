Mech Mechanic Simulator : Polyslash tease son prochain jeu

Vous souvenez-vous du studio indépendant polonais Polyslash ? Il a commercialisé l’année dernière un jeu qui n’est pas passé inaperçu : We. The Revolution, dans lequel le joueur incarne un juge du peuple pendant la Révolution française. Aujourd’hui, l’entreprise s’attaque à un univers bien différent avec Mech Mechanic Simulator.

Sortie sur PC cette année

Comme son nom l’indique, le titre permettra au joueur de gérer sa société de réparation de robots. Il faudra honorer vos contrats, décider quelles pièces jeter, vendre, ou réutiliser et bien entendu gérer vos finances. Lorsque votre franchise commencera à se faire une solide réputation, vous pourrez rivaliser avec vos plus puissants concurrents afin de concevoir le modèle de robot le plus avancé jamais créé qui s’arrachera à prix d’or.

Mech Mechanic Simulator sortira cette année sur PC via Steam.