Mashle : Présentation et avis sur le manga de Kazé

Parmi les lecteurs ici présents, il y a de fortes chances que vous soyez fan d’Harry Potter, ou bien de One Punch Man. Pour certains d’entre vous, il est même possible que vous soyez fan des deux. Et aujourd’hui, nous allons vous présenter un manga, Mashle, qui est justement à la frontière des deux univers. Vous êtes vous déjà demandé ce que donnerait Saitama à Poudlard ? Il y a des chances que ce manga réponde à votre question.

Édité par Kazé avec une double sortie ce 7 avril 2021, nous avons eu le plaisir de découvrir cette aventure signée (et dessinée) Hajime Komoto en « avant-première ». A l’occasion de cette sortie, nous revenons sur le premier tome d’une série qui s’annonce d’orse et déjà palpitante.

Au passage, sachez que le mangaka en est à sa première véritable tentative. Nous allons donc voir si ses débuts sont réussis d’entrée ou si certaines choses doivent encore être améliorées.

Une monde de muscles et de magie

Débutée en janvier 2020, la série Mashle compte actuellement cinq tomes au Japon. Le manga nous plonge dans la vie de Mash Vandead, un vulgaire humain. Dans son univers, les humains lambda sont mis à mort car la magie y fait loi. Alternant entre séances de musculation et consommation de denrées sucrées, le jeune homme est découvert par la police comme n’étant pas un marqué (une différenciation physique entre les sorciers et les humains).

Bébé, Mash a été abandonné à cause de l’absence de cette marque sur son corps. C’est pourquoi il vit aux côtés de son père adoptif, qu’il appelle affectueusement « papa ». Mais, son absence de pouvoirs va causer bien du tort à ce jeune homme et celui qui l’a recueilli. En effet, l’agent de police ayant découvert ce « crime », propose à Mash un marché ; s’il devient le meilleur élève d’Easton, une célèbre école de magie, alors tout sera oublié.

Mais, sans être capable d’utiliser la magie, c’est à la force de ses poings et en usant de la ruse que le jeune homme va devoir s’imposer et régner en maître sur l’école. Si l’on sait d’emblée que le jeune homme possède une grande force physique, ce dernier est également très malin et parvient ainsi à passer l’étape que représente le concours d’admission. Mais le plus dur reste à faire, il lui faut encore s’imposer sur les élèves présents dans l’école.

Un rapport avec ONE et Murata ?

A première vue, le scénario de Mashle peut paraître « cliché », manquant d’originalité. Eh bien, c’est un peu vrai. On y retrouve tout l’essentiel de ce qui fait le succès d’un nekketsu et des autres œuvres présentes dans le Weekly Shonen Jump. Ainsi, Mashle s’en tient au procédé narratif du monomythe. Est-ce un mal ? Pas du tout. Si le schéma narratif est connu, Hajime Komoto sait tout de même jouer avec son propre style pour proposer une œuvre originale dans ses thématiques et dans son propos.

En outre, le ton décalé donné à ce manga fait plutôt mouche. L’humour est efficace et la contradiction entre l’hégémonie de la magie et les capacités physiques hors normes de Mash ne manquent pas de faire sourire. Encore plus lorsque l’on a déjà lu l’œuvre de ONE et Murata tant la ressemblance entre les deux protagonistes de ces mangas est importante (en tout cas visuellement et dans l’approche très physique des conflits).

Mais, une autre force de Mashle réside dans l’attachement que le lecteur peut développer pour Mash. Ce dernier se laisse apprécier rapidement, notamment par les raisons qui le poussent à être là. Il veut sauver son père, et c’est tout ce qui lui importe. A ses côtés, on retrouve également d’autres acteurs de l’aventure. Si le premier contact avec eux est positif, il faudra néanmoins attendre encore un tome ou deux avant de se forger un avis réel sur eux.

Faut-il craquer pour Mashle ?

Avec une esthétique aussi plaisante et soignée, Mashle a tout pour plaire. Le dynamisme apporté aux affrontements est incroyable et les décors sont souvent stupéfiants (il suffit de voir le premier contact visuel avec Easton pour le comprendre). Et, même si le scénario proposé a un léger goût de « déjà-vu » à cause de son approche, ce dernier reste plaisant à découvrir et la lecture se fait de façon très fluide.

A cela s’ajoute un personnage principal des plus plaisants, dont la ressemblance avec Saitama a de quoi faire rire. Et puis, le final proposé pour ce premier tome donne vraiment envie de connaître la suite et d’en découvrir plus sur ce monde un peu à part du nôtre.

En conclusion, nous pouvons sans hésiter conseiller cette série aux fans de One Punch Man ou aux curieux ayant envie de découvrir l’un des mangas « phénomènes » au Japon. Être fan d’Harry Potter ne suffira, cependant, peut-être pas à apprécier l’œuvre à sa juste valeur. Quoi qu’il en soit, c’est une série à recommander chaudement à n’importe quel amoureux de shonen !