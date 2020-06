Officialisé en début d’année, Mary Skelter Finale vient conclure l’histoire de la série de RPG de Compile Heart. Régulièrement depuis son annonce en mars, le soft lâche quelques visuels par-ci par-là nous permettant de découvrir les différents personnages. On revient sur les dernières informations.

Des personnages et une introduction

Commençons par la cinématique d’introduction qui a été diffusée et qui servira d’opening au jeu. Celle-ci permet de présenter l’univers de Mary Skelter Finale avec comme chanson thème « Katsubou no Dilemma » écrite et composée par Gesshoku Kaigi et chantée par Earphones.

Côté personnages, on vous présente en galerie différentes images qui reviennent sur quelques visages de cette suite. Dernièrement, le site officiel a mis en lumière Gatou et Towa Kadowaki. Le premier est l’un des rares survivants de la surface qui rencontre Mary et son groupe. Towa est un ancien gardien et il cherche à se venger du meurtre de ses parents.

La semaine passée, c’était au tour de Michiru et Chiaki de faire les présentations. Respectivement fondateur et co-responsable de l’Ordre du Soleil, ce duo ont des caractères opposés. Bien que frère & sœur, Michiru est une personne énigmatique qui aime jouer avec les autres. Son frère Chiaki est plus calme et plus dans la retenu.

Rappelons que Mary Skelter Finale est la conclusion de la série de RPG japonais. Il fait suite Mary Skelter: Nightmares, Mary Skelter 2 et les nouvelles de la série tombées en plus. Par ailleurs, il présentera l’histoire de ces derniers à travers des visuels novels (y compris Love Prison Tower Mary Skelter) pour que les nouveaux joueurs puissent rattraper le coup. Le jeu arrivera le 8 octobre au Japon sur Switch. Par encore de date en Europe mais nul doute qu’il suivra ses prédécesseurs et aura droit à une localisation.