Marvel’s Spider-Man Remastered : Le directeur créatif s’explique sur le changement de visage de Peter Parker

Hier, nous avons eu droit à des précisions sur ce que va nous réserver le remaster de Marvel’s Spider-Man sur PlayStation 5. 60fps, support du raytracing ou encore temps de chargement réduits, la nouvelle version des aventures de Peter Parker promettent un rendu encore plus époustouflant.

Pourtant, un point a intrigué le public, et il concerne la modélisation retravaillée de notre héros. Certains ont même fait part de leur mécontentement et, devant les réactions qu’un tel changement a pu provoqué, Bryan Intihar, le directeur créatif chez Insomniac Games, a réagi à ce sujet.

Un changement pour coller au visage de Yuri Lowenthal

A few words from me on today’s news… pic.twitter.com/PpdWVuw4Mm — Bryan Intihar (@bryanintihar) September 30, 2020

La raison avait été déjà mentionnée rapidement sur l’article du PlayStation Blog qui présentait les nouveautés, en précisant que le recast avait été fait pour davantage correspondre au visage de l’acteur Yuri Lowenthal, qui prête sa voix à Peter dans la version originale. Toujours sur cet axe d’explication, Bryan Intihar a déclaré à travers son tweet :

« La nouvelle concernant le changement de modèle de visage pour Peter Parker a surpris une partie d’entre vous, et à Insomniac Games nous comprenons votre réaction. Moi-même, j’ai mis un peu de temps avant de m’habituer au nouveau look de Peter. Mais quand nous discutions de l’avenir de la franchise et de son arrivée sur PS5, il est rapidement devenu évident qu’en voulant rendre l’apparence de nos personnages encore plus réaliste, il fallait trouver un visage qui correspondait davantage à l’acteur Yuri Lowenthal – que nous aimons tous en tant que Peter – c’était une nécessité.

Nous tenons autant à ce personnage qu’à l’attachement que vous lui portez, donc sachez que nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Tout comme nous l’avons fait tout au long du développement de Marvel’s Spider-Man, nous allons continuer à lire vos commentaires, à vous écouter, et à constamment chercher des moyens d’améliorer chaque aspect du jeu. Cela étant, j’espère que vous nous ferez confiance au sujet de cette décision qui nous a paru être la meilleure pour le futur de la franchise et les objectifs à venir pour ce personnage tant aimé de Marvel. »

Afin de procéder à ce changement, rappelons que c’est Ben Jordan qui a été choisi pour remplacer John Bubniak, modèle de la version PS4. Fait assez amusant, cette évolution du visage de Peter Parker tend à le rajeunir quelque peu, lui donnant presque des faux-airs d’un certain Tom Holland.

Quoi qu’il advienne de la réception des joueurs in-game quant à cette refonte du modèle du tisseur, Marvel’s Spider-Man Remastered arrivera le 12 novembre sur PlayStation 5 via l’Ultimate Edition de Marvel’s Spider-Man Miles Morales.