Marvel’s Spider-Man 2 serait actuellement en phase de motion-capture

Si tous les fans de de l’Homme-Araignée attendent impatiemment de retrouver Peter et Miles dans Marvel’s Spider-Man 2, il va falloir se montrer patient. Aux dernières nouvelles, Insomniac Games prévoyait une sortie en 2023 pour son titre, sans indiquer si cela signifiait plutôt le début ou la fin de l’année. Et alors que l’on patiente jusqu’à la prochaine apparition publique du titre, l’acteur qui prêtera sa voix à Venom donne un indice sur le déroulement actuel du développement.

Venom en plein enregistrement ?

Tony Todd, qui s’occupera donc d’incarner le symbiote dans cette suite, a indiqué sur Twitter qu’il était en train d’effectuer de la motion capture, sans préciser sur quoi.

Après avoir fait un tour sur les projets annoncé de l’acteur, GamesRadar a pu en conclure que le seul travail qui nécessiterait de la motion capture pour Tony Todd en ce moment serait son rôle de Venom dans Marvel’s Spider-Man 2, ce qui indiquerait que cette suite doit encore s’atteler à cet exercice. A moins que l’acteur ait aussi décroché un autre rôle dans Marvel’s Wolverine, qui doit lui aussi débuter sa phase de motion capture, comme on l’a appris récemment.

On imagine que Marvel’s Spider-Man 2 devrait être l’un des grands absents de cet été qui s’annonce riche en annonces, étant donné sa date de sortie prévue pour 2023, mais on espère tout de même avoir des nouvelles plus concrètes dans les prochaines semaines.