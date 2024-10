Marvel’s Spider-Man 2 n’aura droit à aucun DLC mais sa version PC est prévue pour janvier 2025

Un portage qui ne s’est pas trop fait attendre

Comme pour presque l’intégralité des portages PC de jeux PlayStation Studios, Marvel’s Spider-Man 2 arrive sur cette nouvelle plateforme grâce au travail de Nixxes. On ne s’attendait pas à voir cette version arriver si tôt mais PlayStation souhaite désormais considérablement réduire la fenêtre de sortie entre ses exclusivités PS5 et les portages PC. C’est pourquoi Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible à partir du 30 janvier 2025 sur PC.

Cela a été confirmé cette nuit et s’il faudra encore attendre un peu pour connaître les différentes spécificités techniques de ce portage, on en a déjà un premier aperçu avec une nouvelle bande-annonce. Le jeu sera vendu dans son édition standard sur Steam et Epic Games Store avec toutes les mises à jour déjà disponibles sur PS5, tandis qu’une édition numérique Deluxe contiendra :

Jeu complet et mises à jour listées ci-dessus

5 tenues exclusives pour Peter Parker

5 tenues exclusives pour Miles Morales

Tenue Chevalier arachnide pour Peter (déblocage anticipé)

Tenue Araignée de l’ombre pour Miles (déblocage anticipé)

Gadget Attrape-toile (déblocage anticipé)

5 points de compétence

Éléments bonus pour le mode Photo

Par ailleurs, on apprend que le pack de tenues Cool et stylé déjà annoncé auparavant sera bientôt disponible gratuitement sur PS5, et sera également gratuit pour la version PC dès qu’elle sortira.

Un compte PSN requis

Il faudra désormais vous y habituer, puisque Sony ne semble pas vouloir faire marche arrière, mais vous aurez bel et bien besoin d’un compte PlayStation Network pour jouer à cette version PC de Marvel’s Spider-Man 2. Cela a été confirmé par la page Steam du jeu, qui l’affiche directement avant même la date de sortie de ce portage, histoire que tout le monde soit au courant.

De quoi relancer les débats autour de cette nécessité, qui impacte surtout celles et ceux qui vivent dans des pays où le PlayStation Network n’est pas supporté, ce qui empêche la commercialisation du jeu sur ces territoires.

Pas de DLC narratif prévu

Et après ce portage PC, ne vous attendez pas à découvrir du nouveau contenu narratif pour le jeu. Il n’y aura aucun DLC majeur pour Marvel’s Spider-Man 2. C’est Aaron Jason Espinoza, senior community manager chez Insomniac Games qui l’annonce sur un billet du PlayStation Blog :

« Si aucun contenu scénarisé supplémentaire n’est prévu pour Marvel’s Spider-Man 2, nous sommes heureux d’offrir avec cette version PC tout le contenu paru après le lancement du jeu sur PS5, notamment la Nouvelle partie +, de nouvelles tenues et couleurs de tenue, des fonctionnalités additionnelles pour le mode Photo et bien plus encore. »

Après tout, le hack subit par Insomniac Games a montré que le studio avait bien d’autres projets dans les cartons. Mieux vaut vite se tourner vers un Marvel’s Spider-Man 3 (ou d’autres choses) que sur ce deuxième épisode qui a déjà dit tout ce qu’il avait à dire, ou presque.