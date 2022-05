Marvel’s Midnight Suns : Un retour en juin, avec une grande refonte au programme ?

Depuis qu’il a été repoussé en novembre dernier, seulement trois mois après son annonce, Marvel’s Midnight Suns a quelque peu disparu de la circulation. Le jeu est cependant réapparu sur les radars grâce à un récent listing chez l’organisme de classification coréen, indiquant alors que le titre de Firaxis Games pourrait faire son retour prochainement, notamment lors du Summer Game Fest. L’insider désormais très réputé Tom Henderson semble confirmer cette piste, et indique aussi que le jeu a eu droit à des changements.

Les bases du gameplay retravaillées ?

Dans un article publié sur Try Hard Guides, Henderson révèle que ses sources lui ont indiqué que Marvel’s Midnight Suns a subi une « grosse refonte » depuis la dernière fois où on a pu le voir, et que cela pourrait avoir un lien avec le gameplay et sa mécanique de cartes, qui introduit du hasard dans les combats. Henderson précise qu’il ne sait pas à quel point le terme « refonte » est exact ici, donc il peut très bien s’agir de changements mineurs.

L’insider déclare alors que le jeu devrait faire son retour lors de l’Opening Night Live du 9 juin, avec un nouveau trailer pour montrer cette refonte, ainsi qu’avec une nouvelle date de sortie à nous communiquer.

Reste maintenant à voir si les mois de développement supplémentaires suffisent à l’équipe pour revoir certains éléments clés du gameplay, ou si le jeu fera l’impasse sur sa promesse d’une sortie durant la seconde moitié de 2022. Tout cela est à prendre au conditionnel pour le moment, et il faudra attendre le Summer Game Fest pour en être certain.

Marvel’s Midnight Suns est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.