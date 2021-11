Marvel’s Midnight Suns est reporté à la seconde moitié de 2022

Tandis que les projets de jeux Marvel se multiplient, on s’attendait à ce que Marvel’s Midnight Suns soit le prochain titre jouable dans la liste, avec une sortie initialement programmée pour le mois de mars 2022. Mais Firaxis Games a annoncé hier que ça ne sera pas le cas, puisque le jeu est reporté.

La chasse aux démons attendra

Encore un report, nous direz-vous. On a désormais l’habitude, et c’est sans grande surprise que l’on apprend celui de Marvel’s Midnight Suns. Wolverine et compagnie n’arriveront donc pas en mars 2022, et le titre est désormais attendu pour la seconde moitié de 2022, sans plus de précisions pour le moment. Le studio justifie ce report par un besoin d’accorder plus de temps de développement au titre, pour livrer le meilleur jeu possible.

Il faut donc se dire que c’est pour le mieux, surtout que l’on peut désormais rayer un jeu de la longue liste des sorties de février-mars, qui est un tunnel complétement bouché pour le moment, avec des tas de titres qui prévoient de sortir à cette période.

Marvel’s Midnight Suns est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.