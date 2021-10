Marvel’s Guardians of the Galaxy pèsera 80 Go sur PC et 50 Go sur PS4 et PS5

Plus tôt cette semaine, Marvel’s Guardians of the Galaxy a dévoilé ses configurations requises sur PC et un détail a attiré l’attention des joueurs et des joueuses : son poids. En effet, Steam indiquait qu’il faudrait pas moins de 150 Go d’espace de stockage libre sur sa machine pour installer entièrement le jeu d’action et d’aventure d’Eidos Montréal et de Square Enix, ce qui est particulièrement imposant.

Rassurez-vous, les développeurs se sont exprimés peu de temps après sur le sujet via Twitter et ont expliqué que, suite au travail de l’équipe de développement « dans les dernières étapes d’optimisation de la version finale du jeu », celui-ci pèsera finalement 80 Go au lancement sur PC.

Le poids PS4 et PS5 révélé

Hey everyone! We wanted to give you an update on the final size of the PC version of the game, which will not be 150 GB. The team is in the last stages of optimizing the final game and we can confirm the file size will be approximately 80 GB at launch. — Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) October 19, 2021

Le studio canadien a également profité de l’occasion pour lever le voile sur une autre interrogation des joueurs et des joueuses : quel sera le poids du titre sur les plateformes de Sony ? Réponse : « Nous recommandons d’avoir environ 50 Go de stockage disponible sur PS4 et PS5. » En revanche, on ignore combien pèsera le jeu sur les consoles de Microsoft.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et en version cloud sur Nintendo Switch.