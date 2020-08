Marvel’s Avengers : Une future catastrophe ? Premier avis en vidéo

Prévu le 4 septembre prochain, Marvel’s Avengers ne semble pas prêt pour sa sortie. C’est en tout cas l’impression qu’il nous a donné après l’avoir essayé il y a quelques jours. Nous avons eu l’occasion de tester la bêta en avant-première et malgré de nombreuses qualités et un concept aguicheur, il manque encore de finitions.

Qu’à cela ne tienne, on vous propose un premier en vidéo en faisant le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le titre. Pour rappel, il sortira le 4 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.