Marvel’s Avengers tease son trailer ainsi qu’un premier aperçu du look de Captain Marvel

Même si Square Enix n’organise pas de conférence cet été, l’éditeur compte bien mettre en avant son prochain AAA, à savoir Marvel’s Avengers. Le titre aura droit à une présentation exclusive dès le 24 juin, et les développeurs commencent à teaser cet événement sur les réseaux sociaux.

Pimp My Avengers

The team’s just closed out this trailer. We can’t wait for the fans to see it! 6/24 HERE WE COME! @PlayAvengers pic.twitter.com/T64ldkmih4 — Shaun Escayg (@ShaunEscayg) June 16, 2020

C’est Shaun Escayg (creative director sur le jeu) qui tease lui-même le prochain trailer avec une image inédite, où l’on peut voir la plupart de nos héros réunis à l’écran. On ne va pas se mentir, cette image ne rassurera pas tout le monde tant le design des personnages (Hulk, ça va ?), ou plutôt des costumes, n’arrive toujours pas à convaincre.

On attendre de voir le véritable trailer avant de juger, tout comme on patientera jusqu’au reveal du personnage de Captain Marvel, essentiel pour le développement de Kamala Khan (Ms. Marvel). Le compte Twitter du jeu a récemment diffusé deux screenshots de la chambre de l’adolescente, où l’on peut justement voir un poster qui semble justement révéler le look de Captain Marvel dans le jeu.

Kamala Khan is an avid Avengers fangirl, who has adorned her walls with anything and everything that celebrates her idols – especially Captain Marvel! Showcase your Avengers fandom with these video conference backgrounds of Kamala's in-game room. #Reassemble pic.twitter.com/qHFicKXTui — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 12, 2020

Marvel’s Avengers sera disponible le 4 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.