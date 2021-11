Marvel’s Avengers : Une première image pour Spider-Man, sortie prévue le 30 novembre

On l’a attendu pendant longtemps, mais il est presque là. Spider-Man va enfin débarquer dans Marvel’s Avengers (du moins sur PS4 et PS5) dès le 30 novembre, avec un timing presque parfait pour coïncider avec toute la hype générée par le film Spider-Man: No Way Home. Aujourd’hui, on peut enfin découvrir une première image du héros.

Get you pictures of Spider-Man? How about just one, but like a really good really really epic one. 📸

Here's your first look at Spider-Man before he comes to PS4 and PS5 on November 30! pic.twitter.com/9GKt9HQa8v

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 10, 2021