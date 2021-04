Marvel’s Avengers : L’événement Anomalie Tachyonique débutera le 22 avril

Marvel’s Avengers a eu droit à une grosse mise à jour le mois dernier et a révélé sa feuille de route, avec un événement qui devrait avoir lieu environ tous les mois. En attendant les défis de la salle HARM avec Yelena et les costumes du MCU, la communauté pourra participer à l’événement Anomalie Tachyonique qui commencera dès la semaine prochaine.

Le jeu voit double

Du 22 avril au 3 mai, il sera donc possible de constituer des équipes composées des mêmes héros. Plus besoin de choisir donc, tout le monde pourra incarner Captain America dans une équipe si chaque joueur le souhaite. De quoi améliorer grandement les capacités du matchmaking, et questionner sur la fait que cette feature soit pour le moment temporaire, même s’il est amené à revenir.

De plus, une chaîne de missions hebdomadaire sera mise en place afin d’obtenir des pièces d’équipements spécifiques en récompenses. Des failles tachyoniques apparaitront, mais cette fois-ci pour tous les niveaux, et pas seulement pour les joueurs qui sont déjà au endgame.

Des plaques d’identification d’Assaut temporel seront aussi à gagner, et certaines d’entre elles seront disponibles dans la boutique à partir de ces dates :

Du 22 au 29 avril : Thor, Hawkeye, Black Widow, Hulk

Thor, Hawkeye, Black Widow, Hulk Du 29 avril au 6 mai : Iron Man, Captain America, Ms. Marvel, Kate Bishop

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.