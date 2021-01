Marvel’s Avengers présentera Hawkeye dans sa War Table du 16 février

Depuis que Kate Bishop est arrivée dans Marvel’s Avengers, le jeu est retombé dans son mutisme, alors que l’on attendait des nouvelles du DLC concernant Hawkeye. Square Enix donne enfin des nouvelles du titre avec la programmation d’une nouvelle War Table, qui nous permettra dans apprendre plus sur ce nouveau contenu.

Get a glimpse of the future with our WAR TABLE Deep Dive: Hawkeye, premiering on February 16!

We'll be showing:

🏹 Marvel's Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect

⏭️ PS5 & Xbox Series X|S

Like our previous Deep Dive, this will be directly uploaded and not livestreamed. pic.twitter.com/3aD2H5ST1T

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) January 28, 2021