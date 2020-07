Marvel’s Avengers date sa bêta et sa seconde War Table

Etant donné que Marvel’s Avengers aura une forte composante multijoueur, avec des missions à effectuer en coopération en plus du mode Histoire, le titre aura droit à sa bêta avant son lancement. IGN nous révèle aujourd’hui la date de cette bêta, en plus de la prochaine War Table.

Un avant-gout avant la sortie

Le site nous apprend donc que vous pourrez contrôler vos super-héros préférés dès le 7 août prochain si vous avez précommandé le jeu sur PS4. Les joueurs PC et Xbox One devront quant à eux attendre le 14 août. C’est à cette même date que la bêta s’ouvrira à tous sur PS4, tandis que la bêta ouverte commencera le 21 août sur PC et Xbox One. Aucun mot sur une bêta concernant Stadia.

Cette bêta devrait contenir beaucoup d’éléments du jeu final, avec la possibilité d’essayer une partie du mode Histoire, des missions en coop et la possibilité de faire progresser nos personnages.

Une War Table aura lieu le 29 juillet prochain et viendra notamment mettre en lumière les missions Drop Zones, qui seront justement intégrées à cette bêta.

Marvel’s Avengers sera disponible dans sa version complète le 4 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.