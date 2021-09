Marvel vs Capcom 2 : Un remaster serait en discussion

Les remasters, ça ne manque pas de nos jours, mais les jeux de combat sont pour le moment plutôt épargnés par cette mode. Plus pour très longtemps si l’on en croit le studio Digital Eclipse, qui a visiblement très envie de faire revenir Marvel vs Capcom 2 sur le devant de la scène avec un remaster.

Un souhait qui se réalisera ?

C’est dans un interview de Mike Mika, président du studio, publiée sur la chaîne GamerHubTV et relayée par VGC, que l’on apprend cela. Digital Eclipse souhaite faire revenir le jeu après avoir développé un portage du jeu sur PS3 et Xbox 360. Mike Mika affirme alors avoir approché Disney et Capcom afin de voir si un tel remaster était possible, et que c’était désormais à eux de voir si un arrangement était possible.

Une volonté qui vient aussi de la demande des fans selon lui, qui ne cessent de lui demander un retour du jeu, étant donné que celui-ci a été retiré des stores numériques en 2013. La proposition a donc été lancée, et il ne vient qu’à Disney et Capcom d’accepter de lancer le projet ou non, avec Digital Eclipse aux commandes, mais on imagine que l’échec de Marvel vs Capcom Infinite a dû laisser des traces.