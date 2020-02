Marvel Ultimate Alliance 3 date son DLC avec les Quatre Fantastiques

Sorti l’été dernier, Marvel Ultimate Alliance 3 s’était doté d’un Season Pass, rajoutant de nombreux personnages en plus de scénarios inédits pour le jeu. Le troisième et dernier contenu vient tout juste d’être daté, en plus d’être présenté avec une image promotionnelle.

Les Quatre Fantastiques vs Dr Doom

Intitulée « Shadow of Doom », cette nouvelle aventure opposera évidemment le célèbre Dr Doom aux Quatre Fantastiques, qui seront donc jouables grâce à ce DLC qui arrivera le 26 mars.

Les Quatre Fantastiques rejoignent l'alliance le 26/03 dans le pass d'extension de @MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order ! #MUA3 Achetez le pass d'extension : https://t.co/71gl1b3tSv pic.twitter.com/Te0ob3IpJo — Nintendo France (@NintendoFrance) February 19, 2020

En revanche, aucun synopsis n’a été révélé pour ce nouveau contenu, qui devrait tout de même bientôt profiter d’un trailer pour illustrer tout cela.

Marvel Ultimate Alliance 3 est disponible en exclusivité sur Switch.