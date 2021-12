La marque Halo: The Endless a été enregistrée par Microsoft

Halo Infinite vient tout juste de sortir, du moins pour sa campagne solo, que l’on voit déjà de nouvelles choses apparaitre autour de la série. C’est via Justia Trademarks que l’on apprend le nom d’un dépôt de domaine lié à la saga de Microsoft, qui se nommerait Halo: The Endless.

Halo joue avec les synonymes

Le site révèle en effet que la marque « Halo: The Endless » vient tout juste d’être enregistrée par Microsoft, sans que l’on sache vraiment à quoi elle peut faire référence pour le moment. Enfin, on sait au moins que cela à un rapport avec un jeu vidéo, si l’on en croit les termes associés au dépôt de marque. Il ne s’agit donc pas là d’un roman ou d’autres œuvres en provenance d’autres médias en lien avec la saga, a priori.

Il est bien trop tôt pour que cela indique le nom d’un nouvel épisode, d’autant plus que Infinite est censé avoir une longue vie. De plus, « Infinite » (« infini » en français) et « Endless » (« sans fin » en français) sont des termes qui sont relativement proches, pouvant faire penser à un éventuel DLC narratif pour la dernière aventure du Master Chief, même si là aussi, le timing semble être un peu trop en serré étant donné que le jeu vient de sortir.

Si l’on a pas plus d’informations ce soir lors des Game Awards, on imagine qu’il faudra encore attendre un moment avant de voir où tout cela va nous mener.