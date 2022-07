Accueil » Actualités » Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : Tout savoir en vidéo (Gameplay, nouveautés…)

Après un premier jeu qui a rencontré le succès, Ubisoft et Nintendo s’associent à nouveau pour Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, qui a récemment eu droit à son showcase dédié, qui nous a permis de faire un tour complet de cette suite en découvrant les nouveautés à venir.

Plus complet que le premier, avec un gameplay un peu plus libre tout en ajoutant encore plus de possibilités, ce nouvel épisode s’impose déjà comme l’une des exclusivités Switch à ne pas manquer en cette fin d’année. On fait le point en vidéo sur tout ce que l’on sait à propos du jeu.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira le 20 octobre 2022 en exclusivité sur la Nintendo Switch.