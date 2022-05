Mario Strikers: Battle League muscle son jeu avec 4 minutes de gameplay

Alors qu’il sort dans maintenant un petit mois, Mario Strikers: Battle League n’avait jusqu’ici montré qu’un léger trailer lors du dernier Nintendo Direct, ce qui n’aidait pas vraiment la communauté à savoir s’il fallait craquer pour ce nouvel opus ou non. Heureusement, Nintendo s’est réveillé cette semaine et a publié une nouvelle vidéo de gameplay sur sa chaîne japonaise, qui nous donne une meilleure idée de ce que le jeu aura à offrir (même si c’est en japonais).

Le jeu se dévoile enfin un peu plus

Cette vidéo récapitulative nous donne donc plus de gameplay à découvrir, tout en faisant le tour des fonctionnalités de ce prochain épisode. On y découvre donc plusieurs exemples de matchs, avec plusieurs personnages que l’on pourra ici personnaliser, ce qui aura une incidence sur leur look, mais aussi sur leurs compétences.

Le jeu mettra aussi l’accent sur la partie online avec la possibilité de construire des clubs regroupant 20 personnes, pour aller défier d’autres clubs à travers le monde. Et pour les amateurs du jeu à la maison, sur un même canapé, le mode local autorisera des parties allant jusqu’à 10 joueurs et et joueuses.

Mario Strikers: Battle League sera disponible dès le 10 juin sur Nintendo Switch. Le titre est déjà disponible en précommande.