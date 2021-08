La manette Xbox Series Forza Horizon 5 est disponible en précommande

Lors de la présentation Xbox qui a eu lieu hier à la Gamescom, Forza Horizon 5 avait une place de choix et venait conclure la présentation avec une longue séquence de gameplay. Mais avant cela, on a pu découvrir l’existence d’une manette Xbox dans une édition spéciale, spécialement créée pour le jeu, qui est aujourd’hui disponible en précommande.

Où réserver la manette Xbox Series Forza Horizon 5 ?

Cette manette Xbox Series sans fil se présente donc avec un coloris jaune transparent, pour entrevoir ses entrailles, avec un peu de bleu et rose fluo qui viennent habiller le tout.

Cette édition limitée sortira en même temps que le jeu, soit le 9 novembre 2021, et elle est proposée au prix de 69,99€, du moins sur Cdiscount à l’instant où nous écrivons ces lignes.

Pour rappel, Forza Horizon 5 sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, et sera directement intégré au Xbox Game Pass.