Microsoft et les manettes Xbox, c’est une grande histoire d’amour. La marque californienne nous a habitué à toute une collection avec de superbes représentations. Avec l’arrivée du duo Xbox Series X | S, les joueurs ont dû revenir à un contrôleur plus classique, de couleur noir. Mais il fallait s’en douter, Microsoft vient de nous annoncer la Pulse Red, une manette au coloris rouge claquant. Et elle est magnifique.

Une manette rouge pour la Xbox

Lancées le 10 novembre dernier, les Xbox Series X et Xbox Series S étaient accompagnées d’une nouvelle manette au coloris noir. Dans la foulée, nous avions eu droit à des variantes, une blanche et une bleue. Désormais, Microsoft part sur une couleur bien plus vive avec la Pulse Red, une manette rouge qui est absolument sublime, quoique, un peu classique dans son approche.

Aux côtés des Carborn Black, Robot White et Shock Blue, il s’agit donc du quatrième coloris qui embarque un revêtement rouge bien claquante. Les boutons et les joysticks s’accordent également pour proposer une manette uniforme. Petite particularité, on peut remarquer la présence de petit rond de couleur pour symboliser le quatuor ABXY.

Où précommander la manette Pulse Red ?

Si vous souhaitez craquer sur cette nouvelle manette, sachez que les précommandes sont d’ores et déjà disponibles. La Pulse Red sera disponible mi-février 2021 dans nos contrées au prix habituel de 59.99€. Celle-ci est donc compatible pour votre Xbox Series X ou Xbox Series S et peut être utilisée en USB à un PC ou en bluetooth pour vos appareils Android.

Voici où acheter la manette Pulse Red :

Bonne nouvelle, la manette est accompagnée d’une offre de 14 jours d’essai au Xbox Game Pass Ultimate. Idéal si vous souhaitez essayer le service.