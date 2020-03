MAGIC Monaco : La 6ème édition est annulée suite au coronavirus

Cela fait quelques jours que le coronavirus est au centre de l’actualité. Le virus est en train de se propager un peu partout dans le monde et cela impacte également l’industrie du jeu vidéo. Après le report du Taipai Game Show et l’annulation de la Game Developers Conference, c’est au tour d’un événement français d’en subir les frais : le Magic Monaco 2020.

Une édition reportée

La 6ème édition du MAGIC Monaco (Monaco Anime Game International Conferences) est donc tout simplement annulée. Le salon n’aura pas lieu en 2020 pour des raisons sanitaires. Cédric Biscay CEO de Shibuya Productions a pris la parole : « Notre sens des responsabilités nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès du MAGIC. Notre évènement étant international, et accueillant majoritairement des invités en provenance de zones à risque, nous avons fait le choix de respecter les recommandations du Gouvernement et d’annuler le MAGIC du 7 mars 2020. »

Le rendez-vous est cependant déjà donné pour l’édition 2021. Le MAGIC Monaco reviendra non pas pour un jour mais pour deux journées avec une édition double les 26 et 27 février 2021, toujours à Monaco « Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires, de nos collaborateurs et le Gouvernement monégasque pour leur compréhension et réactivité ainsi que vous, pour vos messages de soutien. Cela nous donne de la force pour rendre le MAGIC 2021 encore plus beau que les années précédentes. »

Pour rappel le MAGIC Monaco allait célébrer son 5ème anniversaire cette année. Il s’agit d’un événement monégasque qui accueille souvent des personnalités du milieu. Yu Suzuki y était passé pour Shenmue III par exemple. Cette année, c’était Yoichi Takahashi, auteur de Captain Tsubasa, qui était à l’honneur. Rendez-vous donc l’année prochaine.