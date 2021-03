Lost Words : Beyond the Page sortira sur PC et consoles le 6 avril

C’était l’une des seules exclusivités temporaires de Stadia, et elle prendra fin dans quelques semaines. Lost Words : Beyond the Page va en effet débarquer sur PC et consoles dès le mois prochain, un an après sa sortie en exclusivité sur Stadia. Pour l’occasion, Modus Games dévoile un nouveau trailer.

Une sortie sur toutes les autres plateformes le mois prochain

Le titre en 2D arrivera donc prochainement sur PC (via Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch, dès le 6 avril. Celles et ceux qui voudraient avoir un premier aperçu du titre peuvent déjà essayer une démo sur Steam.

Lost Words : Beyond the Page nous plonge au sein du journal d’une jeune fille qui nous raconte un voyage fantastique au sein du monde d’Estoria, où de nombreuses aventures attendent la protagoniste de cette histoire. Il est alors possible d’interagir avec les mots présents dans le journal pour résoudre des puzzles ou avancer dans le jeu.