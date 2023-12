Un portage et des nouveautés

Disponible depuis un peu plus d’un an sur les plateformes Xbox et PC, Loot River est un titre au concept original. Il s’agit surtout d’un mélange entre dungeon-crawler et roguelite mais comme le présentent les développeurs, sa singularité réside dans son gameplay innovant, mélangeant l’atmosphère sombre et le défi caractéristique des jeux Souls à la logique spatiale de Tetris. Il faut alors parcourir des couloirs labyrinthiques générés procéduralement, regorgeant de trésors, d’énigmes et de défis.

Plutôt bien accueilli, le titre va s’offrir une sortie sur PlayStation avec quelques nouveautés : un éditeur de niveaux sera inclus, permettant de créer et de partager des niveaux personnalisés, le tout avec la présence du cross-play. Des améliorations techniques sont aussi de la partie comme des temps de chargement réduits ou une expérience rendue plus fluide. Des nouveautés qui seront également déployées sur PC et Xbox via une mise à jour gratuite.

Loot River est déjà disponible sur PC et Xbox et il arrivera le 19 décembre sur PlayStation 4 et PlayStation 5.