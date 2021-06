Un nouveau trailer de gameplay pour le rogue-like Loot River

Annoncé un peu plus tôt cette année, Loot River revient pour présenter une vidéo de gameplay de 3 minutes durant cette Guerilla Collective. Pour rappel, ce titre est un dungeon-crawler/rogue-like où le joueur mène des expéditions dans des catacombes remplies de créatures afin de trouver différents butins. Ces trésors permettront ensuite au joueur de monter de niveau puis d’entamer de nouvelles expéditions toujours plus périlleuses.

Un rapide coup d’œil sur la mécanique unique du titre

Dans cette courte vidéo d’un peu plus de 3 minutes, on nous présente en premier la zone de commencement du jeu « The Sunken Village » puis les différents contrôles du jeu avec quelques combats pour finir sur la mécanique signature du titre : la capacité de déplacer différents blocs de structure à l’aide du joystick droit de la manette.

Il faudra toutefois attendre un peu avant d’expérimenter sur cette mécanique car, malheureusement, aucune date de sortie n’est annoncée pour le moment. Il est toutefois dès aujourd’hui possible d’inclure le jeu dans sa liste de souhait sur Steam.