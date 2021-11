Celles et ceux qui ont obtenus Thomas dans Genshin Impact via la version 2.2 du jeu sont certainement déjà à la recherche de Champignons fluorescents, des matériaux essentiels pour l’élévation du personnage. Afin de vous aider à en récupérer et à les farmer pour augmenter au plus vite Thomas et les futurs personnages qui en auront besoin, voici où l’on peut cueillir des Champignons fluorescents dans Genshin Impact.

Où trouver les Champignons fluorescents ?

Vous vous en doutez peut-être, mais ces ressources ne se trouvent qu’à Inazuma pour l’instant, à l’heure de la mise à jour 2.2 du jeu. Et pas besoin de fouiller dans toute la région pour les trouver, puisqu’ils se trouvent seulement sur l’île de Tsurumi.

Vous trouverez ci-dessus une image de la map de cette zone, avec des endroits entourés en rouge qui représentent les spots principaux de Champignons fluorescents. N’oubliez pas que pour lever le brouillard sur l’île, il faudra accomplir une série de quêtes, si ce n’est pas déjà fait.

