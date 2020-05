Un livestream pour World of Warcraft Shadowlands prévu le 9 juin à 18h

Annoncé à la BlizzCon 2019, Shadowlands, la nouvelle extension du MMORPG World of Warcraft, se dévoilera un peu plus le 9 juin prochain à 18h par l’intermédiaire d’un livestream.

Une présentation « exceptionnelle »

Qualifiant la présentation à venir « d’exceptionnelle » dans son communiqué de presse, Blizzard accueillera sur les chaînes Twitch et YouTube officielles du jeu John Hight et Ion Hazzikostas qui sont respectivement producteur exécutif et directeur du titre. Ils montreront en direct les nouveautés sur lesquelles l’équipe de développement travaille depuis plusieurs mois.

World of Warcraft Shadowlands est prévu sur PC à une date encore inconnue. Rappelons que, en raison de la pandémie de coronavirus, la BlizzCon 2020 a été annulée et pourrait être remplacée par un événement en ligne en début d’année prochaine.