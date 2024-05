Little Nightmares III aura finalement du retard et ne sortira pas avant 2025 contrairement à ce qui était prévu

Avec une partie de ses effectifs en moins, Supermassive Games a naturellement plus de mal pour être sur tous les fronts en même temps. Entre son anthologie The Dark Pictures, son spin-off Dead by Daylight et ce Little Nightmares III, le studio a trop de projets sur le feu, ce qui occasionne quelques retards. Le jeu de Bandai Namco en fait les frais, puisque l’on apprend via un tweet que Little Nightmares III n’est plus prévu pour cette année, mais pour 2025.

Dans le message publié par Supermassive, l’équipe dit simplement vouloir prendre un peu de temps en plus pour peaufiner l’expérience :

« Même si l’on a hâte de retourner dans le Nulle-Part, nous voulons aussi nous assurer que nous donnons au jeu le soin et l’amour qu’il mérite. La qualité est notre plus grande priorité, et nous savons que vous pensez la même chose. Pour cette raison, nous avons décidé de reporter la sortie du jeu à 2025. »

Malgré ce retard, ce troisième épisode devrait malgré tout donner des nouvelles dans le cours de l’été. Peut-être très tôt comme au Summer Game Fest, ou bien plus tard lors de la Gamescom, allez avoir.

Please do bear with us, little ones, for we need a little extra time to prepare your visit.

Rest assured, we promise to show you a proper welcome. #LittleNightmares III pic.twitter.com/fqxsOPzkFD

— Little Nightmares III (@LittleNights) May 31, 2024