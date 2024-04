L’ancien PDG de Blizzard lance l’idée de pouvoir donner un pourboire aux studios derrière des jeux solo si l’expérience plait

Vous trouviez que les jeux à 70 -80€ n’étaient pas encore assez chers ? Non, personne ? Eh bien plusieurs grands patrons de l’industrie pensent que c’est le cas et aimeraient bien y remédier. Au lieu d’afficher une augmentation nette pour tout le monde du prix de base d’un jeu, Mike Ybarra pense trouver une alternative. Sur X (Twitter), il lance ainsi l’idée de pouvoir donner un « pourboire » à des studios et artistes derrière de grands jeux solo :

« Je réfléchis à cette idée depuis un moment, en tant que joueur, depuis que je me suis plongé dans les jeux solo ces derniers temps. Lorsque je termine un jeu, il y en a qui me laissent tout simplement une impression incroyable. À la fin du jeu, j’ai souvent pensé que j’aimerais pouvoir donner 10 ou 20 dollars supplémentaires à ces gens parce que cela valait plus que mes 70 dollars initiaux et qu’ils n’ont pas essayé de me faire dépenser plus à chaque seconde »

Une réflexion un peu osée lorsque l’on sait que son ancienne boîte, elle, n’hésite pas à se montrer très agressive sur les DLC et microtransactions. Mais l’idée de base aurait pu se tenir : soutenir des développeurs indépendants avec un geste supplémentaire après avoir acheté un jeu à petit prix, c’est louable. C’est un peu le système de la plateforme itch.io, où l’on ne parle pas de pourboire mais de pouvoir payer un jeu au prix souhaité, sans pression.

— Mike Ybarra (@Qwik) April 11, 2024