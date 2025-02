Les Samouraï Pizza Cats reviennent dans un action-RPG en 2D sur toutes les consoles

Un bon shot de nostalgie pour les fans de la série

Avec Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!, le studio Blast Zero a voulu rendre un hommage complet à la série sous la forme d’un action-RPG en 2D qui pourrait être la suite logique de l’anime, tant les visuels sont similaires. On y retrouve même le scénariste de l’époque avec Satoru Akahori, tandis que le casting reprend lui aussi du service à l’exception du personnage de Sukashii, désormais interprété par Seiichiro Yamashita au lieu de Jurota Kosugi.

Dans ce jeu, il sera possible de passer d’un chat à un autre en profitant de leurs capacités uniques, tout en explorant les environs de Little Tokyo pour y récupérer divers objets. Le style très anime retro (qui pourra rappeler Cuphead, dans une certaine mesure) est du plus bel effet ici et devrait assurément séduire les fans du show de l’époque.

Ils devront néanmoins patienter un peu puisque ce Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! n’est pas prévu avec l’année 2026. On sait néanmoins qu’il sortira sur toutes les plateformes, à savoir PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch (et sans doute Switch 2).