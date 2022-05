LEGO Star Wars: La Saga Skywalker s’offre deux DLC centrés sur The Bad Batch et The Mandalorian

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker est un succès indéniables pour TT Games, et avec une sortie si proche du Star Wars Day, on imaginait mal le studio passer à côté de l’occasion de célébrer ce jour si spécial avec sa communauté. C’est pourquoi on a pu découvrir l’existence de deux nouveaux DLC dans la journée d’hier, qui rajoutent de nombreux personnages jouables issus de la saison 2 de The Mandalorian et de la série animée The Bad Batch.

Les séries s’illustrent

New legendary characters have landed in the galaxy! Who will you play as first? #Maythe4th #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/ZXTC7Iro8Z — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) May 4, 2022

Avec cette nouvelle salve de DLC, il est désormais possible de jouer avec les personnages suivants :

DLC The Mandalorian Saison 2

Ashoka Tano

Moff Gideon

Fennec Shand

Bo Katan

Boba Fett

DLC The Bad Batch

Hunter

Wrecker

Tech

Crosshair

Echo

Ces deux DLC apparaissent également dans le Season Pass du jeu, qui s’offre un nouveau trailer pour l’occasion. Ces nouveaux packs de personnages peuvent dès à présent être obtenus pour 2,99 € chacun. Une façon comme une autre de fêter le Star Wars Day qui a eu lieu hier, en attendant toutes les autres productions Star Wars à venir.

Pour en savoir plus sur ce LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, n’hésitez pas à consulter notre test complet du jeu.