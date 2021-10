Légendes Pokémon Arceus pourrait ne pas être un véritable monde ouvert

Depuis son annonce, Légendes Pokémon Arceus est naturellement comparé à Zelda: Breath of The Wild dans son approche très ouverte qu’il semble proposer, avec une liberté plus grande que dans n’importe quel autre jeu de la série Pokémon. Et si l’on partait tous du principe que l’on aurait droit au premier vrai monde ouvert Pokémon avec cet épisode (alors que le flou subsiste), il se pourrait que la réalité soit dans la nuance.

It is coming increasingly clear that Pokémon Legends Arceus may not be full open world but rather segmented open areas like Xenoblade Chronicles 2, Monster Hunter etc. separated into different areas like the Wild Area/Crown Tundra did

I'm fine with this really.

