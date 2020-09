Le streamer Ninja revient sur Twitch en exclusivité

Alors qu’il y a un peu plus d’un an, le streamer Ninja quittait la plateforme Twitch pour partir sur Mixer, la fermeture de cette dernière questionnait l’avenir du streamer. Twitch a finalement décidé de lui donner une seconde chance, Ninja vient tout juste d’annoncer revenir sur la plateforme de streaming d’Amazon via son compte Twitter.

Le casse du siècle ?

Pour rappel, Ninja était parti sur Mixer contre la modique somme de 50 millions de dollars, oui, rien que ça ! Et même s’il avait effectué un démarrage sur les chapeaux de roues sur la plateforme de streaming de Microsoft, Twitch restait malgré tout leader dans ce domaine.

Le feuilleton Ninja n’est donc pas prêt de se terminer, une annonce sans équivoque hier sur le compte officiel de l’américain laisse peu de doute quant à la suite logique. Malgré le peu d’informations divulguées, la légende en dit déjà beaucoup : « Un nouveau chapitre, seulement sur Twitch« .

Reste à savoir à combien s’élèvera cette fois ce contrat d’exclusivité mais, une chose est sûre, Ninja n’a pas fini de nous surprendre.