Un nouveau spin-off Like a Dragon déjà en route ?

On ne sait toujours pas sur quoi le studio Ryu Ga Gotoku est en train de plancher. Il pourrait tout à fait s’agir d’un nouveau spin-off pour Like a Dragon, d’un remake, tout comme un nouvel épisode de la série Judgement (c’est moins probable). On se dit simplement qu’il est encore un peu tôt avant de parler d’un probable Like a Dragon 9, mais en dehors de cela, tout est possible. Récemment, RGG Studio a teasé ce prochain projet en le décrivant comme étant quelque chose qui allait surprendre les fans. À partir de là, difficile de savoir à quoi s’attendre.

On en saura plus prochainement puisque selon VGC, qui rapporte les propos du studio qui ont été prononcés lors d’un stream, le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku sera bel et bien révélé lors du Tokyo Game Show qui aura lieu du 26 au 29 septembre prochain. Rendez-vous donc sur le salon japonais pour en savoir plus sur les projets du studio.