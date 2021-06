Le PC Gaming Show précise son line-up avec du Dying Light 2, Humankind et bien d’autres

La soirée du dimanche 13 juin sera probablement la plus chargée de toute cette période d’E3 2021 / Summer Game Fest, puisque plusieurs conférences vont s’enchaîner à la suite, avec Microsoft et Bethesda qui vont donner le coup d’envoi. Le PC Gaming Show aura lieu à 23h30 et nous présentera évidemment de nombreux titres à venir sur PC, et certaines annonces sont déjà présentées par PC Gamer.

Un programme déjà bien rempli

Le site nous révèle ainsi une partie du programme de l’édition de cette année, histoire de faire monter l’impatience. Le programme durera 90 minutes et nous montrera beaucoup de jeux, à commencer par Dying Light 2, qui sera présent pour mettre en avant son héros et son univers.

On aura également droit à une annonce de SEGA et Amplitude Studios concernant Humankind, tandis que Shiro Games (Darksburg) devrait présenter son prochain titre. Hello Neighbor 2 fera partie des présents, tout comme Vampire: The Masquerade – Swansong ou encore Naraka Bladepoint. Bien entendu, d’autres surprises seront également au rendez-vous.

On se dit donc à dimanche pour découvrir tout ça, avec un résumé des plus grosses annonces qui sera disponible sur le site pour ne rien manquer.