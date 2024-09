Le Meta Quest 3S est annoncé à un prix très abordable et Batman offert, les précommandes sont ouvertes

Une version moins chère, avec quelques technologies du Quest 3

C’est donc officiel : Le Meta Quest 3S sera de sortie dans le monde entier le 15 octobre prochain. Pour faire simple, le Meta Quest 3S sera une version bien moins onéreuse du Meta Quest 3. Par contre, il sera presque au niveau de ce dernier. Le nouveau casque VR de Meta embarquera avec lui également 8Go de mémoire vive, mais également le processeur du Quest 3, à savoir le Snapdragon XR2 Gen2. Autrement dit, il sera déjà plus puissant que le Quest 2 qui n’avait que 6Go, et un Snapdragon de génération précédente.

Du côté des lentilles en revanche, attendez vous à la même résolution que le Quest 2. Ce sera en effet du 1832 x 1920 par œil, et nous retrouverons des lentilles de Fresnel avec trois positions d’ajustement. Cependant, le champ de vision sera légèrement meilleur, et notez que le Meta Quest 3S bénéficiera néanmoins du suivi des mains améliorés et déjà présent sur le Meta Quest 3, en plus de son côté réalité augmenté plutôt intéressant. Enfin, et c’est sûrement ce qui a aussi dû faire baisser son prix, le Meta Quest 3S disposera d’une version à 128 Go ou 256Go.

Ceci est un bon équilibre, lorsqu’on sait que le Meta Quest 3 n’a pas d’entre deux, avec une version à 128Go ou 512 Go… Concernant son prix, notez que l’appareil de Meta sera tarifé à 329.99 € pour sa mouture 128Go, et à 439.99 € si vous optez pour un stockage à 256Go. Le tarif proposé est indéniablement abordable, et Sony pourrait peut être en prendre de la graine, avec son PlayStation VR 2 à un tarif encore exorbitant (599.99 € le casque seul NDLR). Qu’à cela ne tienne, les joueurs pourraient donc peut être sauter le pas avec un casque peu cher, et ayant pas mal d’avantages par rapport au Quest 2, dont au niveau de sa batterie qui est infiniment plus conséquente (4324 mAh contre 3640 mAh sur le Quest 2).

Les précommandes sont ouvertes, avec Batman: Arkham Shadow offert !

Avec sa sortie programmée au 15 octobre prochain, sachez donc que les précommandes sont désormais ouvertes, que ce soit sur le site officiel ou sur Amazon. Comme évoqué un peu plus haut, vous pourrez vous procurer le Meta Quest 3 dans sa version 128 Go à 329.99 €, ou bien à 439.99 € si vous voulez un peu plus de stockage avec 256Go.

Pour terminer, et en plus d’avoir votre magnifique boite contenant le casque, le câble, la prise secteur, les manettes ainsi que les piles pour les manettes, notez que vous aurez également Batman: Arkham Shadow offert, qui sortira le mois prochain sur Meta Quest 3 et 3S. Un essai de 3 mois sera aussi offert pour l’achat du casque, vous permettant de bénéficier de deux titres sélectionnés par mois, soit un peu à la manière d’un PlayStation Plus. Tout ceci est bien évidemment inclus chez n’importe quels revendeurs.