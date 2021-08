Le jeu PvP Blood of Heroes entrera en bêta ouverte le 26 août

Annoncé sans faire trop de vague en avril dernier, Blood of Heroes continue son petit bonhomme de chemin. Après une bêta fermée, qui a permis de récolter quelques retours bénéfiques selon les développeurs, le jeu multijoueur s’apprête à passer cette fois-ci en bêta ouverte. Une phase de test plus grande qui permettra aux joueurs et joueuses de l’essayer.

Entrez dans l’arène

Premier gros projet du studio Vizor Games, Blood of Heroes est un jeu PvP qui se joue en arène. Il se présente comme étant exigeant à la Dark Souls (de la bouche des développeurs) avec un petit côté For Honor, où l’objectif est de se taper dessus dans des cartes fermées. Si jamais le jeu vous intéresse, bonne nouvelle, la bêta ouverte ouvrira ses portes le 26 août sur PC.

On aura ainsi plusieurs héros à notre disposition afin de tester plusieurs styles de combat à travers des parties qui se jouent principalement à 3 contre 3 à travers le mode Bagarre. On nous évoque aussi un mode Domination, jouable avec deux équipes de 5 joueurs.

Si vous souhaitez participer à la bêta ouverte, il faudra d’abord créer un compte sur le site officiel puis attendre sagement le 26 août. En plus du PC, Blood of Heroes arrivera également en free-to-play sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series dans l’année.