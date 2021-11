Blood of Heroes montre du gameplay avec un nouveau personnage

Actuellement en bêta ouverte , Blood of Heroes continue d’apporter des changements pour proposer une expérience plus complète aux joueurs et aux joueuses tout en récoltant leur retour. Accessible depuis plusieurs mois, le jeu PvP accueille ainsi un nouveau combattant et en profite pour dévoiler une nouvelle bande-annonce.

Krumagal entre dans l’arène

Vizor Games, les développeurs, ont donc déployé il y a quelques jours, une nouvelle mise à jour pour Blood of Heroes. La principale nouveauté, c’est l’arrivée de Krumagal, un combattant puissant qui est particulièrement habile avec une lame. Il est présenté comme un magicien cruel et violent, et un bon soutien pour le groupe.

Dans la foulée, un événement Days of the Hunt est lancé et continuera jusqu’au 3 décembre. Pendant cette période, les participants pourront avoir des récompenses supplémentaires. La mise à jour s’accompagne aussi de nouvelles fonctionnalités, avec surtout l’arrivée des bots contrôlés par l’IA, mais aussi un équilibrage du jeu et des statistiques personnelles.

Blood of Heroes est actuellement en bêta sur PC et devrait sortir plus tard sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.